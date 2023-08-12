أسامة ربيع: لا يوجد أي عمالة أجنبية في قناة السويس.. كلهم مصريون

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن كل العمالة في الهيئة، من أول عمال النظافة حتى المرشدين على متن السفن مصريون، وذات كفاءة وجدارة عالية، وثبت ذلك على مدار السنوات الماضية، ولا يوجد أي عمالة أجنبية فيها منذ قرار تأميمها الى الآن، فالمسموح فقط هو الاستفادة من الخبرات الأجنبية.

وأضاف «ربيع» في فيديو له عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه يوجد تعاون فقط في الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادلها، وهذا كما حدث مع جوانسو الصينية، وذلك من أجل اكتساب المهارات وتزويد الخبرات، مشددا على عدم وجود أي عمالة أجنبية على متن أي سفينة تمر بممر قناة السويس.

خدمة تقديم شكاوى في هيئة قناة السويس

وأوضح، أنه توجد خدمة لتقديم شكاوى لهيئة قناة السويس، وأن أي شخص لديه فكرة للتطوير، عليه أن يرسل على الميل المخصص لذلك، مشيرا إلى وجود صندوق في 3 مدن لاستقبال الشكاوى والمقترحات، مؤكدا أن هناك فريقا من العلاقات العامة مخصصا للرد على المقترحات والشكاوى، قائلاً: «عند وجود فكرة تطوير مميزة يتم استدعاء الشخص الذي قدمها للمناقشة فيها».

قناة السويس مؤمَّنة بنسبة 100%

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة مؤمَّنة بنسبة 100%، وهذا بسبب أنها مؤمَّنة من قبل القوات المسلحة المصرية، لافتا إلى أن الهيئة قائمة على التأمين الفني والإداري واللوجيستي.