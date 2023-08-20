الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب ببيروت تنفي علاقته بوضع قيود على دخول الصحفيين

أصدرت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب، بيانا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشروط دخول الصحافة والإعلام إلى حفله في بيروت، الأمر الذي أغضب الصحفيين.

وقالت الشركة، في بيانها، عن حفل عمرو دياب «نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخا حاضرا ومستقبلا ونشكر له حفله الذي أنعش ليلها».

بيان الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب

وأضاف البيان، «بعد التواصل مع الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب ، تبين بأن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط، بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود إلا التي تفرضها أخلاقيات المهنة».

وتؤكد الشركة أن تلك الشروط تتعلق بأمور تنظيمية بحتة لا تخص الفنان الكبير ولم يفرضها أو يطالب بوضعها.

وتؤكد الشركة تقدير واحترام الفنان عمرو دياب للصحافة والإعلام، وهو العهد الذي سار عليه طوال تاريخه الفني المشرف، باعتبارهم شريكا وداعما له في هذا المشوار الفني.