«أنغامي» تكرّم عمرو دياب في بيروت: 1.5 مليار عربي استمعوا لأغنياته

كرّم المدير التنفيذي لتطبيق أنغامي، إيدي مارون، الفنان عمرو دياب في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس، كأثر فنان استماعا في الوطن العربي، حيث حقق مليار و500 مليون استماعا عبر التطبيق الذي يبث أغنيات الهضبة حصريا، منذ إعلان الشراكة الفنية بين النجم المصري والتطبيق الشهير.

حفل عمرو دياب في لبنان

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا في بيروت أمس، حيث شهدت العاصمة اللبنانية استعدادات أمنية مكثفة منذ الصباح، وجرى تأمين الشوارع المحيطة بمكان الحفل، ما تسبب في زدحام مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت، خاصة أنّ الحفل يشهد عودة عمرو دياب للغناء في لبنان بعد غياب 12 عاما.

واحتشد الجمهور في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات، مرتديا الملابس البيضاء في أجواء من البهجة والسعادة، حيث صعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف ورقص على أغنيات الهضبة منذ البداية وعلى مدار ساعتين.

وغنى عمرو دياب، باقة من أجمل أغنياته، وبينها «لو اتساب، بحبه، وياه، اللي عدى، تملي معاك، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، أنت الحظ، برج الحوت، شوقنا، ميال، الماضي، وهتتدلع».