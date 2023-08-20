عمرو دياب عن حفله في لبنان بعد غياب 12 عامًا: «غلطان إني مبجيش»

كشف الفنان عمرو دياب عن صور جديدة من حفله في لبنان، الذي قدمه أمس، بعد 12 عامًا من الغياب، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحفل.

ونشر الهضبة عددًا من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلاً: «تألقت روح بيروت وحبها بالحياة الزاهية أمس، بعودة عمرو دياب بعد 12 عاما، حيث شهدت المدينة أروع حدث لها، كان مليئًا بحماس الجمهور، وكانت المدينة تحفة متألقة طوال الليل».

عمرو دياب يوجه رسالة لجمهور لبنان

وظهر عمرو دياب، في الصور علي المسرح من حفله الأخير ببيروت، وقد قال عمرو دياب لجمهوره خلال الحفل: «أحلى جمهور في الدنيا.. لبنان وحشاني جدا 12 سنة مجيتش بيروت.. أنا غلطان».

تكريم عمرو دياب في حفل لبنان أمس

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب تم تكريمه في لبنان على خشبة المسرح من الرئيس التنفيذى لمنصة «أنغامي»، باعتباره الفنان الأكثر استماعا على المنصة.