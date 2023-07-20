«بريكس» تدعو لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها القدس الشرقية

دعا مؤتمر مجموعة قمة "بريكس"، الذي عقد في عاصمة جمهورية جنوب إفريقيا، "بريتوريا"، في ختام أعماله، اليوم الخميس، إلى إقامة دولة فلسطينية مسستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

مشاركة واسعة

وعقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة من ضمنها وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وأصدر المؤتمر خلال جلساته، قرارًا خاصًا بفلسطين، دعا فيه إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار 2334، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

تحالفات مختلفة

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الوفد الفلسطيني مع عدد من وفود الأحزاب المشاركة ومن ضمنها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، والحزب الشيوعي المتحالف معه، وحزب "بهارا جانتا" الهندي الحاكم، وذلك في إطار التنسيق معها، وإطلاعهم على الأوضاع والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل من قبل حكومة وجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، وجرائم القتل وتدمير الممتلكات من منازل ومزارع واستيلاء على الأراضي، إلى جانب سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة.