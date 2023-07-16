«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله جنوب القدس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن أحمد مصطفى قراعين، من حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، على هدم منزله ذاتيًا.

قوات الاحتلال تُصيب شابًا

كانت محكمة الاحتلال في القدس، أصدرت قرارًا بإخلاء منزل «قراعين»، وهدمه على نفقة صاحبه، أو أن يتحمل نفقات الهدم في حال قيام الاحتلال بذلك؛ بحجة عدم الترخيص، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا واعتقلته، اليوم الأحد، خلال اقتحامها قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

شهود عيان يكشفون تفاصيل إصابة الشاب

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب لم تُعرف هويته بعد، بعد أن صدم جيب عسكري الدراجة النارية التي كان يقودها، ما أدى إلى إصابته في قدمه، قبل أن يتم اعتقاله.

وأضاف شهود العيان، أن قوات الاحتلال تمركزت عند المدخل الشرقي للقرية، ونشرت دورياتها الراجلة في المنطقة وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيها.