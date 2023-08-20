«القاهرة الإخبارية»: منظمة «أوتشا» ترصد 16 ألف إصابة بحمى الضنك في نيبال

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة، حذرت اليوم الأحد، من ارتفاع عدد الإصابات بحمى الضنك في دولة نيبال، إذ بلغ عدد الحالات التي تم رصدها 16 ألف و267 حالة إصابة، فيما أعلنت وفاة 12 شخصاً، بعد إصابتهم بالحمى.

«حمى الضنك» ينتشر في 75 منطقة بدولة نيبال

ووفق التقارير الرسمية، فقد انتشرت العدوى داخل 75 منطقة في نيبال، منها 4 مناطق تضم أكثر من 500 حالة، وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا».

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك، في جميع أنحاء العالم، بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار وفترات أطول من الجفاف.

نصف سكان العالم معرضون للإصابة بالمرض

وقال الدكتور رامان فيلايودان، رئيس البرنامج العالمي لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة بمنظمة الصحة العالمية، إن «نحو نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك»، مشيراً إلى أن مرض حمى الضنك يؤثر على ما يقرب من 129 دولة.