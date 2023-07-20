«الصحة» تحذّر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج حمى الضنك: الباراسيتامول يكفي

حذّرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام المضادات الحيوية لعلاج إصابات حمى الضنك، موضحة أنّ العلاج يكون بمخفضات الحرارة «براسيتامول»، ويتم تحديد الجرعات عن طريق الطبيب المتخصص.

وكشفت وزارة الصحة، في دليل إرشادي أصدرته اليوم، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ المصابين بحمى الضنك، يجب عليهم التزام الراحة التامة، وتناول السوائل، خاصة أنّ أعراض المرض تشبه الإنفلونزا والبرد.

أعراض حمى الضنك

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ أعراض حمى الضنك خفيفة ومتوسطة لبعض الحالات ولا تستدعي الحجز داخل المستشفيات، لافتا الى أنّ الحمى ليست معدية ولا تنتقل من شخص إلى آخر، ولكن تنتقل من خلال البعوضة القارصة إلى الشخص، لافتة إلى أنّ حمى الضنك مرض منتشر منذ قديم الأزل، علما بأنّ التفشيات الوبائية للمرض تظهر بين كل 3 إلى 5 سنوات.

وعن أماكن انتشار البعوضة الناقلة لحمى الضنك، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ البعوض يوجد في أماكن تجمعات المياه الراكدة، وتجمعات القمامة، والصرف غير المغطى، وأفضل الطرق لتجنب البعوض وانتشاره هو تحسين مستوى النظافة العامة، ومنع تواجد القمامة.