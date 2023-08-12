بنجلاديش تعاني من «حمى الضنك».. وتونس تجدد مجسم أقصى نقطة في أفريقيا

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، 4 أحداث تنوعت بين طبية واقتصادية وسياحية، كان أهمها ارتفاع إجمالي إصابات «حمى الضنك» في بنجلاديش إلى 78 ألفا و28 حالة.

وشخصت السلطت الصحية، ألفين و959 إصابة بحمى الضنك في البلاد في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 78 ألفا و28 حالة، وأشارت مديرية الخدمات الصحية بوزارة الصحة في بيان، إنه في الفترة نفسها، إلى وفاة 12 شخصا.

تشخيص ألف و97 إصابة بحمى الضنك في «دكا»

وشخصت السلطات الصحية، ألف و97 إصابة بحمى الضنك في العاصمة «دكا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الهند، في إطار مشروع لإصلاح القضاء الجنائي منذ الحقبة الاستعمارية، كشفت «نيودلهي»، عن نيتها تعديل قوانين جديدة تتعلق بالقتل التعسفي والجرائم ضد النساء، وتهدف، إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبي القتل التعسفي والسجن لمدة 20 عاما على الأقل في الاغتصاب الجماعي، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير الداخلية أميت شاه، أمام البرلمان الهندي، إن التغييرات تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن، وتعود للنظام الملكي البريطاني، وأخرى إلى إشارات لعبودية الهند.

تسيير الصين 18 رحلة ذهابا وإيابا من وإلى الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، أعلنت وزارة النقل الأمريكية، إن «واشنطن» و«بكين» ستضاعفان عدد الرحلات الجوية الأسبوعية للركاب المسموح بها بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة في بيان، إلى أن اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، قد تسير شركات الطيران الصينية، 18 رحلة ذهابا وإيابا أسبوعية من وإلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

واعتبارا من 29 أكتوبر المقبل، قد تسير شركات الطيران الصينية المحددة، 24 رحلة ذهابا وإيابا أسبوعية للركاب من وإلى الولايات المتحدة، وفقا لبيان وزارة النقل الأمريكية.

وفي تونس، عملت السلطات على تجديد المجسم السياحي والترويجي لأقصى نقطة في قارة إفريقيا بمنطقة «رأس أنجلة» بمعتمدية بنزرت الجنوبية.

وتعرض المجسم في وقت سابق، إلى عملية تخريب من قبل مجهولين، فيثما فتحت السلطات التونسية، تحقيقا على إثر الاعتداء الذي طال المجسم الرمز لأقصى نقطة في قارة إفريقيا