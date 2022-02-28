وزير الري يوجه بحماية الأديرة التاريخية في البحر الأحمر من أخطار السيول

فى إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المحافظات، أجرى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول ونهو المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى.

الاطمئنان على جاهزية أعمال الحماية وقطاعات وجسور مخرات السيول

وصرح «عبد العاطي»، أنّ الزيارة التفقدية لمخرات السيول وأعمال الحماية تهدف للاطمئنان على جاهزية أعمال الحماية وقطاعات وجسور مخرات السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول بكفاءة عالية ودون أي تأثير على المواطنين أو المنشآت التي تحميها، بالإضافة إلى الاطلاع على حصاد مياه الأمطار والتي يمكن استخدامها في الشرب والرعي، مشيراً إلى تنفيذ 1500 منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول منذ عام 2016 وحتى تاريخه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بهذا الملف الهام.

الوزير يتفقد أعمال الحماية بمدينة رأس غارب

وتفقد الدكتور عبد العاطي أعمال الحماية بمدينة رأس غارب، وقال إن إحدى البحيرات الجاري تنفيذها بوادي عربة بالزعفرانة تمكنت من حجز 350 ألف متر مكعب من المياه، بالإضافة لحصاد 415 ألف متر مكعب من المياه بوادي الحواشية برأس غارب، بإجمالي 765 ألف متر مكعب من المياه، خلال موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظة البحر الأحمر خلال يومي 18 ، 19 فبراير الماضي، وهو ما يعكس الدور الهام لمثل هذه المنشآت في التخفيف من الآثار التدميرية للسيول.

كما تم تفقد عدد من المناطق الجاري دراسة حمايتها من أخطار السيول ومنها دير الأنبا أنطونيوس، موجها بتنفيذ أعمال الحماية للأديرة التاريخية بوادي عربة.

كما تفقد أحد الآبار الاستكشافية التي تم تنفيذها بمنطقة وادي عربة ضمن المرحلة الأولى لحزمة الآبار الاستكشافية التي تم حفرها بعدد من مناطق الجمهورية لاستكشاف طبيعة وإمكانات الخزانات الجوفية بتلك المناطق ضمن دراسة تقييم إمكانات الخزانات الجوفية بمصر.

وصرح أنّ أعمال الحماية الجاري تنفيذها حالياً لحماية مدينة رأس غارب تُعد استكمالا للأعمالالسابقة وهى عبارة عن عدد (1) بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها بوادي الدرب والتي تم نهوها عام 2018، وعدد (3) بحيرات صناعية وحاجز ترابي خلفها بوادي حواشيه والتي تم نهوها عام 2019.

ويجرى حالياً الإعداد لطرح عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عبارة عن عدد من البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة وحواجز التوجيه، وذلك استكمالاً لمنظومة الحماية القائمة بالفعل وهي عبارة عن عدد (5) سدود بمنطقة الشيخ الشاذلي التابعة لمرسى علم والتي تصل سعتها الاستيعابية إلى (3) ملايين متر مكعب من المياه، وعدد (1) بحيرة وحاجز بوادي علم بمدينة مرسي علم، وعدد (1) قناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسي علم.

الجدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر، شهدت أمطارا غزيرة يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، ونجحت أعمال الحماية بوادي حوضين بشلاتين في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد (6) ملايين متر مكعب من المياه.