وفاء للنذور.. سر صنع الأقباط لـ«قرص العذراء» وتوزيعه في الكنائس

على مدار أسبوعين من صوم العذراء، في شهر أغسطس الجاري، تشهد بعض الكنائس توزيع أقراص خبز بشكل مجاني، في مشاهد مبهجة إلا أن للعادة قصص عديدة، منها من يصنعها لعمل الخير وآخرون وفاء لنذور قطعوها على أنفسهم.

28 عاما، اعتادت عايدة سلامة، سيدة خمسينية من الإسكندرية، على صنع القرص وتوزيعها للأقارب والمصلين في الكنيسة، حيث ترجع ذلك الأمر كونه وفاء لنذر للعذراء مريم.

وأكدت «عايدة» في تصريحات لـ«الوطن» أنه على الرغم من أي تعب قد تمر به إلا أنها مستمرة في ذلك العمل الخدمي وفاء للنذر.

رانيا نسيم توارثت صنع القرص من والدتها إذ أن والدتها قد نذرت هذا العمل لأجل حفيدها نجل «رانيا»، وهو أمر استمرت في صناعته طوال 20 عاما حتى الآن.

وتوضح «نسيم» في تصريحات لـ«الوطن»: «ماما كانت ندراها عشانا وعشان أولادنا بقصد أن الست العذراء تكون معانا وتتشفع لنا، وبعد ما ماما راحت السما كملت أنا الندر عشان أولادي، وزودت السنة دي عشان بابا لما خف وطلع من العناية المركزة».

باحث قبطي: قرص العذراء غرضه التبرك

قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن القبطي، إنه بالبحث في المراجع والمصادرة التاريخية عن الفطير الذي تقوم العائلات القبطية بعمله في صوم السيدة العذراء، ويعرف باسم «قرص العذراء» وجدنا أنه لا يوجد مصدر واحد يؤكد أن هناك ارتباطًا دينيًا أو قصة معينة ينسب إليها صنع قرص العذراء، إلا أنه قد يصنع بغرض التبرك.

مورثات شعبية

وأشار إلى أن قرص السيدة العذراء وأيضا فطير الملاك ميخائيل يعودان إلى المورث الشعبي عند الأقباط منذ مئات العقود، وخصوصا في الريف والصعيد نوعا من البركة والطعام الذي يصلح في الصيام وهي عادات مصرية قبطية جميلة يجب الحفاظ عليها وغرسها في الأجيال الجديدة لانها تساهم في الحفاظ على الهوية القبطية.