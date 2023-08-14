مطران المنوفية: نهضة صوم العذراء تعالج أي ميول خاطئة في حياة الإنسان

تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية في هذه الفترة بصوم العذراء، وتقيم نهضات لمدة 15 يومًا وتحرص فيها على وضع برنامج متكامل في موضوعات متنوعة لفائدة كثير من الشعب الذي يحرص على الحضور.

الأنبا بنيامين: الكلمة الروحية مشبعة

ويقول الأنبا بنيامين، أسقف المنوفية، في مقال له بعنوان «نهضة صوم العذراء» نشره عبر الصفحة الرسمية للمطرانية: لأن الكلمة الروحية مشبعة خاصة إن كانت عن موضوعات روحية أو عملية أو من أجل تثبيت العقيدة أو الحديث عن طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي نمارسها في الكنيسة مثل طقس القداس الإلهي أو طقس الأصوام في أنواعها الكثيرة وتنوعها ودرجاتها أو كلمات عن مشاعر الحب والوفاء تجاه العذراء فهي متقدمة في الحب الإلهي ومثال يحتذى به في البذل والتضحية.

وأضاف: وصفت العذراء بأنها ممتلئة نعمة والقدير صنع بها عظائم وأسمه قدوس ورحمته غنية لإن القدير صنع بي عظائم، واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه ( لو 49 : 1-50 ) لذلك نصلي دائما يارب ارحم وفي موضوعات عن التعفف والصبر وفضائل عديدة ظهرت في حياة القديسين الاطهار في كل مراحل حياتهم المملوءة بالقداسة التي نتجت عن عمل الروح القدس في قلوبهم المملوءة بالمحبة الحقيقية الله وعمله في نفوس عديدة من خلال لقائهم مع قديسى الكنيسة المقدسة التي تعطينا الأسرار التي تعمل فينا بروح الله القدوس لذلك نعتبرهم مثال واضح لاقتناء الفضيلة ومعرفة الله حق المعرفة.

مطران المنوفية: نقضي صوم العذراء في موضوعات روحية

واختتم: هكذا نقضى صوم العذراء مريم في موضوعات روحية واجتماعية تعالج أى ميول خاطئة في حياة الناس وهكذا تأتي هذه النهضة بفوائد كبيرة جدا وعالية القيمة.