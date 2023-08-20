وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم الأطفال المتخلفين بالمناطق النائية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة تطعيم الأطفال المتخلفين عن التطعيم بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة بمدينة الصالحية الجديدة.

المسح الميداني للأطفال في المناطق النائية

وأشار إلى أن الفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، قامت بأعمال المسح الميداني للأطفال بهذه المناطق مثل البدو الرحل، والتي تأتي في ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في يومها الـ57، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

متابعة عمل الفرق الطبية المشاركة في أعمال التطعيم

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية المشاركة في أعمال التطعيم، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، وقام بالاستفسار من المواطنين بهذه المناطق عن أي احتياجات طبية لتوفيرها لهم ضمن خطة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، إذ يتم إجراء المسح الميداني بكافة المناطق والمنازل لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة علي مدار 100 يوم حتى 1 أكتوبر 2023، مضيفاً أنه جرى تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة «100 مليون صحة»، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية للأطفال، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأضاف «مسعود» أن مبادرة 100 يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.