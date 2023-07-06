«الصحة» تحدد مواعيد تطعيم الأطفال في 5 آلاف وحدة بالمحافظات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة بالأيام 2023.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة يتم كل يوم على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، ما عدا يوم الجمعة، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مواعيد التطعيمات تحدد من خلال مكتب الصحة الذي يعطي التطعيم وفقا لجدول التطعيمات الروتينة المخصصة للأطفال.

مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة بالأيام 2023

أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هناك أكثر من 5 آلاف وحدة صحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الوحدات الصحية بها كافة التطعميات الروتينة، والتى وفرتها الدولة المصرية حرصا منها على صحة وسلامة الأطفال وسعيا لخلق جيل خالى من الأمراض.

جدول تطعميات موزع على كل طفل

أضاف «عبدالغفار» أن هناك جدول للتطعميات موزع على الأمهات بمواعيد التطعميات الخاصة بكل طفل، ويتم متابعتها من خلال الوحدة الصحية التابعة لها في محافظتها، ويتم الحصول على التطعميات، وفى حال تعب الطفل يتم تأجيل التطعيم وفقا للطبيب المشرف على الطفل وجدول تطعمياته.

وطالب متحدث الصحة الأمهات ضرورة الاهتمام بالتطعميات الروتينة للأطفال، وتجنب ضياع الملف الطبي الخاص بالطفل، مشيرا إلى أهمية التطعميات ودورها فى تعزيز الجهاز المناعى للطفل، والوقاية من الفيروسات المعدية وغيرها.