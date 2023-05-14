المجلس القومي لحقوق الإنسان: تحريك وشيك لقوانين مكافحة التمييز في مصر

قال الدكتور عزت إبراهيم المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن بداية الحوار الوطني ناضجة في المناقشات مهما اختلفت الآراء، وهناك مساحة واسعة من الحرية وتنظيم جيد واستيعاب لوجهات النظر المختلفة مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تحريك وشيك لقوانين مكافحة التمييز في مصر.

حقوق الإنسان أحد ركائز الحوار الوطني

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحديث اليوم في الجلسات عن حقوق الإنسان كأحد الركائز الأساسية للنظام السياسي المصري، وأيضا تجريم التمييز وإنشاء مفوضية تجريم التمييز، يعتبر تأكيدا على اضطلاع مصر بدورها في المعاهدات الدولية.

ولفت إلى أن هناك اتجاهات رئيسية خلال جلسة اليوم، الأول وجود تشريع كامل لتكامل الفرص وتحقيق المساواة في المجتمع، واتجاه بتبني مفوضية تجريم التمييز، والاتجاه الثالث عن وجود توعية ثقافية في المجتمع عن حقوق الإنسان ونبذ التمييز.

نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع

وأوضح أن مفوضية القضاء على التمييز، تعنى بوجود آلية واضحة للشكاوى لمواجهة التمييز، وهي قضية ممتدة في المجتمع لا تشمل الدين والعرق فقط، بل التمييز حتى على التوجه السياسي، كما توقع وجود تحريك وشيك لقوانين مكافحة التمييز، بموجب التعديلات المقترحة في الحوار، والكل متحمس لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.