رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان تلتقي طلبة جامعة نيو جيزة

عقدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاء موسعا مع طلاب جامعة نيو جيزة من الكليات المختلفة (الطب - الصيدلة - الاقتصاد والعلوم السياسية – تكنولوجيا المعلومات – الهندسة) برعاية الدكتور أحمد سامح فريد رئيس الجامعة وبمشارك الدكتورة هالة صقر عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في إطار جهود المجلس لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

تحفيز الشباب على المشاركة في الشأن العام

شارك في اللقاء ما يزيد عن 100 طالب وطالبة بالجامعة بمشاركة إدارتي التدريب والمشروعات بالمجلس، في إطار تحفيز الشباب على المشاركة في الشأن العام ونشر ثقافة حقوق الإنسان تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها ألرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر من العام الماضي ومنها التدريب والتثقيف الذي يساهم بشكل كبير في تعميق الفهم لفوائد حقوق الإنسان .

واستعرضت مشيرة خطاب مع الطلاب محاور الاستراتيجية الوطنية وفق منظومة الامم المتحدة لحقوق الإنسان والتي بدأ الاهتمام بها دوليا منذ صياغة وبلورة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الذي شاركت مصر في صياغته في أعقاب الحرب العالمية الثانية بعد معاناة إنسانية راح ضحيتها الملاييين من البشر، واستهدف في المقام الأول احترام الكرامة الإنسانية ومبدأ المساواة وعدم التميز لجميع البشر في كل مكان ولأي سبب كان.

تمكين المرأة

وأشادت خطاب بما لمسته خلال الحوار من شباب واع ومثقف مدرك لقضايا وطنه من خلال طرحهم لمختلف القضايا ذات التأثير المباشر على حقوق الإنسان وتطرق النقاش لأبرز القضايا المجتمعية منها قضايا تمكين المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والتصدي لظاهرة زواج الأطفال وعمالة الاطفال التي تمثل انتهاكا لحقوق الأطفال وعمالة الأطفال وجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب.

التصدي لخطاب الكراهية

أكدت خطاب التصدي لخطاب الكراهية في المجتمع يساهم بشكل إيجابي في ترسيخ احترام التعددية وقبول الآخر ويقي من الاحتقان المجتمعي وتنامي العنف، مشيرة إلى أن إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وتمكين المواطنين من حقوقهم بحرية يساهم في استقرار المجتمعات حتي يسود السلام والعدل.

وثمنت مشيرة خطاب ما تتخذه الدولة من إجراءات واقعية ملموسة في ملف حقوق الإنسان وأن قضية حقوق الإنسان هي أولوية وطنية من الطراز الأول تولي الدولة اهتماما بالغا بها على جميع الأصعدة.