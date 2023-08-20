أحمد الروبي يشعل أجواء الصيف ويطرح أغنية «ارقص جامد»

طرح الفنان أحمد الروبي أغنية جديدة بعنوان «ارقص جامد» عبر المنصات السمعية ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان أحمد الروبي وإخراج أشرف رمضان

الأغنية من كلمات وألحان أحمد الروبي، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام من إنتاج شركة الرشا ميديا برودكشن.

أغنية «ارقص جامد» تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب يظهر الفنان أحمد الروبي بطريقة مغايرة تماما عن كل ما قدمه من قبل، وجاء الكليب برؤية فنية وإخراجية لأشرف رمضان وإشرف لـ ميمي فؤاد.

أحمد الروبي من أشهر أغنياته «سقفة»

يذكر أن الفنان أحمد الروبي كان قد قدم من قبل مجموعة من الأغاني الناجحة مثل «سقفة» التى كانت قد حققت نجاحا مبهرا وقت عرضها فى مهرجان الجونة منذ عدة سنوات وشارك فيها كبيرا وملايين المشاهدات، وشاركه في الكليب مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي مثل النجمة يسرا وهند صبري وشيرين رضا.