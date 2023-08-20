دينا عامر: «الأقارب عقارب» مثل يخالف أوامر الله (فيديو)

قالت دينا عامر، الباحثة والحاصلة على دبلومة الشريعة الإسلامية، إن المثل الشعبي «الأقارب عقارب»، يخالف ما أمرنا به الله من صلة رحم ذوي القربى، لافتا إلى أنه إن كان هناك بعض الأشخاص السيئيين، فلا يجوز التعميم.

موقف أبي بكر من ذوي القربى

أضافت «عامر»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «سيدنا أبو بكر الصديق، عندما خاض ابن خالته، في عرضه أثناء حادث الإفك، ربنا فهمنا قيمة ذوي القربى، ولازم نكون فى رحمة وتسامح، مهما يفعلون حتى ولا خاضوا فى الأعراض، لو عاوز ربنا يغفر لك، سامح في حقك، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: «وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

الأقارب لهم حق علينا

تابعت الباحثة، «ربنا علمنا إن الأقارب لهم حق عندنا حتى ولو فى حد منهم مش كويس، فالصدقة أول حاجة لذوى القربى، احذروا من قطع صلة الرحم».