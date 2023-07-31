هل رفع دعوى قضائية ضد الأقارب قطيعة رحم؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ من الضروري التفرقة بين مسألتين، الأولى: المطالبة بالحقوق، والثانية: صلة الأرحام والحرص عليها، محذرا من تقطيع الأرحام حتى لو كان بينكما خصومة قضائية، إذ إن عقوبتها الدنيوية والأخروية مغلظة.

وسام: رفع دعوى قضائية ليس قطيعة رحم

وأضاف أمين الفتوى، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، تقديم الإعلامية زينب سعد الدين، على «قناة الناس»، أنَّ رفع دعوى قضائية للحصول على الحقوق ليس قطيعة رحم، موضحا القطيعة بين الأهل والأقارب صفة مذمومة، ومن صفات المفسدين في الأرض، لكن ليس في المطالبة بالحقوق.

طالب بحقوقك واحرص على صلة الرحم

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «طالب بالحقوق وارفع قضية، وانتظر لحين الحصول على الحكم، واسعى للتنفيذ الجبري بعدها، ولو وصل الأمر إلى حبس الظالم وتغريمه وتنفيذ تلك العقوبة ولو بالحبس.. لكن بالنسبة إلى صلة الرحم تظل واصلاً لها حريصا عليها».

وشدد على عدم قطع الرحم، ولو كان «واكل حقي.. ارفع عليه قضية.. وبعدين وأنت مروح قوله تعالى اتفضل اتغدى عندي.. مفيهاش حاجة»، مضيفا «لابد أن نفرق بين الخصومة النفسية والمادية، ومن الخطأ الربط بينهما».