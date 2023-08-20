باحثة شرعية تحذر من هذا الأمر بعد صلاة الاستخارة.. «فيديو»

قالت دينا عامر، الحاصلة على دبلومة الشريعة الإسلامية، إن صلاة الاستخارة هي تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ليدل العبد على الطريق الصحيح، مضيفة: «في ناس بتزعل لما الأمر اللي استخارت ربنا عليه لا يتحقق، طيب ليه بنزعل من اختيارات الله لنا، ده شر أنت تحسبه خير».

عامر: فوض أمرك لله علام الغيوب

وأضافت «عامر»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «أنت فوضت أمرك لله علام الغيوب اللي عارف الخير من الشر، وقولت في دعائك إن كان هذه الأمر شرا لي في ديني ومعاشي اصرفه عني، طيب ربنا صرفه عنه، لازم يكون عندك إيمان بقضاء الله».

قُل.. «الحمد لله» على كل حال

وتابعت الباحثة والحاصلة على دبلومة الشريعة الإسلامية، «لازم عندما لا نوفق في أمر نقول الحمد لله الذي أذهب عنا أمرا شرا كنا نحسبه خير».