أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عبر قناة الناس: إذا عرضت الأقدار على الإنسان يختار ما كتبه الله له

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا عرضت الأقدار على الإنسان لاختار القضاء الذي كتبه الله له.

لا ينبغي الاعتراض على قدر الله

وأضاف «كمال»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس: «الإنسان يمر في حياته ببعض المواقف، وإذا قال لو عاد بي الزمن كنت فعلت كذا، ولو فيه تقصير بمعنى طالب كان مقصرا في الدراسة والمذاكرة والاجتهاد، وعندما وصل للمرحلة التي بها تمنى لو كان ذاكر لكي يصل لمرتبة أعلى، هذا ليس به مشكلة».

وتابع: «إذا ذكر أحد هذا الكلام على سبيل الاعتراض على قدر ربنا سبحانه وتعالى هذا لا ينبغي، فسيدنا النبي كان يقول دائما اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.