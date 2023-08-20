دول أوروبية تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بمقاتلات F16

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، نيتها تزويد أوكرانيا بمقاتلات F16، بعد إنهاء الطيارين الأوكرانيين للتدريبات.

كما كشف رئيس وزراء هولندا، عن التزام بلاده بتزويد أوكرانيا بمقاتلات F16، عند استيفاء الشروط اللازمة، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية.

أمريكا ستسلم أوكرانيا مقاتلات

يأتي هذا بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، تسليم بلاده طائرات مقاتلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة، في ظل التنسيق الأمريكي الأوكراني.

وتعد أمريكا أكبر داعم غربي لأوكرانيا، التي بدأت أزمتها مع روسيا الاتحادية في نهاية فبراير 2022.