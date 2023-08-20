باحث بالمركز المصري: فرضية السلاح النووي في حرب أوكرانيا مازالت قائمة

أكد محمود قاسم، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن العالم أمام مجموعة من المعطيات فيما يتعلقق بالتلويح باستخدام السلاح النووي في الأزمة الروسية الأوكرانية.

لا أحد يتوقع اندلاع حرب تقليدية في أوروبا

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن العالم يعيش عصر اللامتوقع، فلم يكن أحد يتوقع اندلاع حرب تقليدية في أوروبا في عام 2022 بهذا الشكل.

وأوضح أنه رغم وجود موانع كثيرة والقيود والمحاذير الدولية لاستخدام الأسلحة النووية، فإنه لا يمكن استبعاد هذه الفرضية في ظل التحولات التي تشهدها الساحة السياسية والنظام العالمي.

تصاعد التوترات الجيوسياسية

ولفت إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية، فهناك حالة من التصدع غير المسبوق بين واشنطن وروسيا باعتبارهما أكبر دولتين تحوزان على السلاح النووي في العالم، والتوتر بين أمريكا والصين، وبين الهند وباكستان، فهذه المعطيات تقول إن استخدام السلاح النووي ولو على طريق الخطأ واردة.