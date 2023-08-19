تحذير جديد من مجلس الأمن الروسي: «لن نتوقف حتى تدمير أوكرانيا تماماً»

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن «هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه»، مشدداً على أن روسيا لن تتوقف حتى تتم الإطاحة بنظام كييف.

وقال «مدفيديف»، عبر قناته على موقع «تليجرام»، وفقاً لما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، مساء اليوم السبت، إنه «يجب ألا نتوقف حتى يتم تفكيك الدولة الأوكرانية الحالية وتدميرها تماماً، وحتى الرماد منها يجب ألا يبقى».

صراع وجودي وحرب بأيد غريبة

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن «هذه الحرب بأيد غريبة، عاجلاً أم آجلاً ستصبح مملة ومكلفة وغير فعالة»، مضيفاً أن «هذه الأزمة بالنسبة لنا مأساة لشعبنا، وهذا صراع وجودي، حرب من أجل الحفاظ على الذات، إما هم أو نحن».

السلطات الغربية ستتغير مع الوقت

وأشار إلى أنه سيمر بعض الوقت، وستتغير السلطات الغربية، وستتعب نخبها وتتوسل المفاوضات وتجميد النزاع، مؤكداً أن أي هجوم مضاد سوف يفشل، وسيدفنون موتاهم، وسيلعقون جراحهم.

وأوضح أن الحل الوحيد هو «التخلص الكامل من الآلة السياسية للدولة المعادية، وضمان ولائها المطلق في المستقبل»، معتبراً أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال سيطرة روسيا على كل ما يحدث وسيحدث فى أراضى دولة «بانديرا» السابقة، واختتم بقوله: «سوف نحقق هذا».