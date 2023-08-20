جامعة الأزهر تستعد لحصول مستشفياتها على اعتماد وجودة الرعاية الصحية

استقبل اليوم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وفد جامعة الأزهر برئاسة محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك لمناقشة آليات حصول مستشفيات جامعة الأزهر على اعتماد GAHAR، استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ضم الوفد، حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، هناء العبيسي، عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، محمد إبراهيم عبدالعال، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، إبراهيم شعلان، عميد كلية طب الأزهر بأسيوط، عادل دياب، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، شريف مكاوي، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.

وأثنى أحمد طه خلال اللقاء على ما تقدمه مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات المختلفة من خدمات متميزة لقطاع كبير من المواطنين، ما يعكس الفكر المستنير لقيادات الجامعة والاهتمام بتطبيق الجودة بكافة الخدمات المقدمة.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الزيارة تكتسب مكانة مهمة لأن محافظة دمياط من محافظات المراحل المتقدمة التي سيشملها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يجعل تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بشبكة الهيئة ذو أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالاهتمام الذي توليه قيادات جامعة الأزهر بحصول مستشفيات الجامعة على اعتماد GAHAR، والذي يعد بوابة الدخول الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح طه، أن حصول عدد من كليات الطب بجامعة الأزهر على اعتماد الهيئة العامة لجودة التعليم وشهادة الأيزو في التعليم دليل على وجود مناخ مناسب لنشر ثقافة جودة الخدمات الصحية واستعداد العاملين بها للتغيير؛ ذلك لأن تغيير ثقافة مقدمي الخدمة والمرضى يُعَد الخطوة الأصعب ويأتي بالتوازي مع تطوير المنشآت ورفع كفاءة البنية التحتية بها.

استعداد جامعة الأزهر

من جانبه، أشاد محمود صديق، بالمشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل والذي يهدف إلى توفير الأمان الصحي لجميع المواطنين، مؤكدا استعداد جامعات الأزهر أن تكون جزءا فعالا ضمن هذه المنظومة ، ومشيراً إلى ترحيب جميع فرق العمل واستعدادهم للحصول على اعتماد جهار GAHAR لضمان سلامتهم وتقديم خدمة صحية بجودة عالية لتحقيق ميزة تنافسية في سوق الرعاية الصحية خاصة وأن هناك خمس مستشفيات لها الأسبقية طبقت بالفعل التحول الرقمي.

وأضاف أن ما شاهدناه من تغيير واضح بمنشآت محافظات المرحلة الأولى دفعنا لاتخاذ خطوة تطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية استعدادا للعمل تحت مظلة هذا المشروع الوطني الواعد، وهناك جهود كبيرة لتطوير قطاع المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر من خلال إقامة منشآت جديدة وتطوير منشآت قائمة بالفعل، فضلا عن إحلال وتجديد للأجهزة الطبية، وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية والفنية وذلك بما يتوافق مع معايير الجودة.

واستعرض الاجتماع منظومة التأمين الصحي الشامل ومهام واختصاصات هيئاتها الثلاث «الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل»، وشرح الخدمات التي تقدمها الهيئة من حيث إصدار وتطوير وتطبيق المعايير والدور الرقابي الذي تقوم به لضمان استدامة جودة الخدمات.

وأكدت آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه يمكن البدء الفوري في تأهيل المنشآت الجاهزة للحصول على الاعتماد، لافتة إلى أن نجاح الجامعة في مختلف المحافظات في الحصول على اعتماد الهيئة سيكون دافعا قويا لباقي المنشآت الصحية الموجودة بكل محافظة لتطبيق معايير الجودة.

وحول توافق المباني القائمة بالفعل مع معايير جهار GAHAR، أكد حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، أنه سوف يتم فحص المباني القديمة لإيجاد حلول تشغيلية تتفق مع معايير الجودة التي تضمن أمان وسلامة المريض ومقدم الخدمة والمنشآت ذاتها، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة البينة التحتية لهذه المنشآت والتأكد من توافر متطلبات السلامة الوطنية بها.

وفي ذات السياق، استعرض كل من راشد محمد، محمد إبراهيم، تفاصيل المستشفى التابع لجامعة الأزهر بدمياط الذي يعمل علي مدار الساعة طوال أيام الأسبوع نظرا لأهمية موقعها الجغرافي، وجار الآن رفع كفاءة البنية التحتية وإحلال وتجديد الأجهزة بها، والمقامة على مساحة 166 ألف متر بسعة 750 سريرا، و20 حضانة و40 سرير عناية مركزة، و2 مبنى جديد تحت الإنشاء بسعة 900 سرير ومن المخطط اعتمادهم من الهيئة، إلى جانب وجود مبنى تحت التطوير، وأكدا ضرورة التعاون خلال الفترة المقبلة في تدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة بجميع مستوياتهم.

كما أشارت هناء العبيسي، عميدة كلية طب الأزهر بنات بالقاهرة إلى أن مستشفى الزهراء الجامعي بالقاهرة يضم 7 مباني، وجار رفع كفاءتها بما يتوافق مع معايير الجودة برغم العدد الكبير الذي يستقبله المستشفى يوميا، ما يستدعي سرعة حصولها على الاعتماد لضمان جودة الخدمات المقدمة بها.

ولفت إبراهيم شعلان، عميد كلية طب الأزهر بأسيوط، إلى أن أسيوط تعد مركزا للخدمات الطبية لمحافظات الصعيد، نظرا لوجود المستشفى الجامعي ومستشفى جامعة الأزهر، وتميزهما بحداثة المنشآت، وأشار إلى أن مستشفى جامعة الأزهر يضم 7 مبانٍ بعضها يتطابق مع معايير الجودة وجاهز للتقييم والحصول على الاعتماد.

حضر اللقاء؛ أية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وائل الدرندلي، عضو مجلس الإدارة بالهيئة، حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، ومديري إدارات الدعم الفني، والتدريب، والتسجيل والاعتماد، والمكتب الفني.