هل يصيب متحور كورونا الجديد الأطفال؟.. «الصحة» توضح

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن أعراض متحور كورونا الجديد، مطمئنا المواطنين بأنّ المتحور لم يظهر في مصر حتى الآن، وأعراضه تشبه أعراض كورونا، وتتمثل في «ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، والاحتقان، والرشح، وآلام وتكسير في العضلات، وآلام في الأذن والأنف».

هل يصيب المتحور الجديد من كورونا الأطفال؟

ولدى سؤاله «هل يصيب المتحور الجديد من كورونا الأطفال؟»، قال المصدر إنّ جميع الفئات العمرية لما فيها الأطفال، عرض للإصابة بالمتحور الجديد، لافتا إلى أنّه أحد سلالات متحور اوميكرون.

وأضاف المصدر، أنّ متحور كورونا الجديد لا يستدعي القلق، وبيان منظمة الصحة العالمية لا يستدعي هو الآخر القلق، لكن يشير إلى أهمية الحذر والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة خاصة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنّ فيروس كورونا نشط مرة أخرى رغم أنّنا في فصل الصيف: «الفيروس يتأثر بالتغيرات المناخية، حيث ينشط عند الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة، وانخفاض درجة الحرارة».

هل يتغير البروتوكول العلاجي بسبب متحور كورونا الجديد؟

ونفى المصدر أي نية للجنة كورونا لتغيير البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا حتى اللحظة، مشيرا إلى أنّ البروتوكول العلاجي المصري أثبت كفاءته وقدرته على علاج كورونا ومتحوراته المختلفة.

وأوضح أنّ هناك تحلل للتسلل الجيني لمصابي فيروس كورونا بمصر، لمراقبة متحورات كورونا ومعرفة أين وصلت، وعلى المواطنين الحصول على الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا لأهميتها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.