التنمية المحلية توجه المحافظات بتجميل الشوارع والميادين وإزالة الإشغالات

وجه اللواء هشام آمنة، وزيرالتنمية المحلية، المحافظات بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها تجميل الشوارع والميادين، والقضاء على الإشغالات بالطرق العامة، من الباعة الجائلين، للمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للبلاد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حملات مكثفة

وتلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا بالجهود المبذولة من محافظات سوهاج وكفر الشيخ والقليوبية، لاستمرار الحملات المكثفة لرفع الإشغالات بجميع قرى ومراكز المحافظات المشار اليها، تيسيرا على المواطنين، وحفاظا على المظهر الجمالي بشوارع المحافظات.

وفي محافظة كفر الشيخ، قامت أجهزة المحافظة بشن حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة أعلى الأعمدة الكهربائية بشوارع المدينة، ومصادرة الإعلانات والإشغالات المخالفة، واتخاذ اجراءات ضد المخالفين.

وفي القليوبية، تم التفاعل مع شكاوى لمواطنين، وتم إزالة إشغالات تعوق حركة السير بالشوارع، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، وإزالة تعديات على حرم الطريق بهدف عودة الانضباط للشارع.

استعادة المظهر الحضاري

وفي محافظة سوهاج، أسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 600 مخالفة، ومصادرة الإشغالات، من أجل تسيير الحركة المرورية، والحد من التجاوزات واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، والتأكيد على استمرار الحملات لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين، وعدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.