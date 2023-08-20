سلامة الغذاء بالغربية تضبط نصف طن رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات التفتيشية التي ينفذها فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة تنفيذا إلى توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي إلى كافة أشكال الغش التجاري وأيضا أي محاولاته من شأنها التلاعب بالأسعار أو المساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

تنسيق بين الجهات

وأوضح محافظ الغربية في بيان صحفي، اليوم، أن هيئة سلامه الغذاء بالغربية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وبالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية تمكنت من ضبط نصف طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

سرعة الابلاغ الفوري

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يناشد المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء، والتأكد من صلاحية المنتج وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

مطالبا المواطنين بسرعة الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية مبادرة الغربية بتغير بيكم على خدمة الواتس أب 01550502837 أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233 .