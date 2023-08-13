«سلامة الغذاء»: تنفيذ 26 حملة تفتيشية على منشآت غذائية في القليوبية خلال أسبوع

نفذت هيئة سلامة الغذاء حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظات ومديرية ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، أسفرت عن تحرير 62 محضرًا، وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، كما جرى التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بالقليوبية

أوضحت الهيئة في تقرير أن فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية نفذت 26 حملة تفتيشية على 206 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة خلال أسبوع، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب، ألبان، بهارات، عصائر، سناكس)، تجاوزت 120 كيلو، وجرى إعدام 404 عبوة منتجات غذائية متنوعة وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، كفر شكر، قها، القناطر الخيرية، شبين القناطر، شبرا الخيمة)، وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

المرور على 279 منشأة غذائية بالمنوفية

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 32 حملة تفتيشية، حيث جرى المرور على 279 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وضبط عدد 181 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (لحوم قطع ومفروم، مايونيز، زبادي، كاتشب، أصناف أخرى) بإجمالي وزن 87 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء تلك المخالفات.

6 حملات تفتيشية مشتركة في دمياط

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، فاراسكور، الزرقا، كفر سعد، كفر البطيخ، الروضة) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 283 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات.

16 حملة تفتيشية موسعة في سوهاج

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 16 حملة تفتيشية موسعة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتحرير 10 محاضر شهادات صحية، 9 إنذارات سلامة وصحة مهنية، 14 إنذار لتقنين وتحسين أوضاع المنشأة، بالإضافة إلى تحرير إقرار إعدام مجمدات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناءً على طلب من صاحب المنشأة.