وكيل صحة البحيرة: خطة تصحيحية لتحسين أداء المركز الطبي بإيتاي البارود

رصد الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة في البحيرة عددا من الملاحظات، أثناء تفقده للمركز الطبي في إيتاي البارود، إذ لاحظ وجود عدد كبير من الباعة الجائلين متواجدين أمام المركز الطبي، مما يعوق حركة المرور والدخول للمركز، ووجه مدير المركز بتلافي ذلك الوضع.

توجيه بوضع خطة لتصحيح أخطاء العمل بالمركز الطبي

كما قام بتوجيه مدير المركز بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية ومدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وفريق التطوير والدعم الفني بالمديرية بوضع خطة تصحيحية سريعة المدى وعاجلة لتحسين الشكل العام والأداء، بما يتناسب مع تقديم خدمة متميزة للمريض على أن يتم مناظرتها خلال شهر من تاريخه ثم تقييم الوضع بعدها لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ووجه بالاستغلال الأمثل للأماكن داخل المركز، منعًا للتكدس والازدحام حيث تتمركز تقديم الخدمة الحالية فى دور واحد من أدوار المبنى رغم وجود دورين بهم أماكن أخرى يمكن استغلالهما لتقليل الازدحام بحيث يتم الاستفادة التامة من باقي المبنى.

تفقد مبادرة 100 يوم صحة في البحيرة

وتفقد أيضا عمل الفرق الثابتة بحملة 100 يوم صحة، وتلاحظ أثناء الزيارة وجود تردد عال على أعمالها من المواطنين، وكذلك تفقد مبادرة فحص المقبلين على الزواج.