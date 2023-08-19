نائب محافظ البحيرة: نسعى لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والوفد المرافق له الذي ضم عددا من مسؤولي الأمانة العامة بالمجلس لبحث آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت نائب محافظ البحيرة خلال اللقاء، دعم وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية «المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الهمم»، فضلاً عن تنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن.

تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في البحيرة

وأشارت «بلبع» إلى أن البحيرة تسعى لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كل الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، وتنفيذ خطتها الإستثمارية، والارتقاء بشكل عام لنشر وتقرير ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضحت أن المحافظة تمتلك من الأدوات ما يؤهلها لتفعيل هذه الآليات، حيث توجد إدارة خدمة المواطنين لتلقي الشكاوى وفحصها والرد عليها.

وأضافت إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل، لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأشارت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الانسان يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.

وذكرت أن البحيرة حظت بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسي في المشاريع القومية على أرض المحافظة وعلى رأسها مشروع تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بعدد «6» مراكز.

تنفيذ مشروع بشاير الخير 4 فى رشيد

وتابعت أن البحيرة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات ومنها مشروع ميناء الصيد برشيد وبشاير الخير 4 ذلك المشروع الذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي للفئات الأكثر احتياجا.