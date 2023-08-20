«تعليم البحيرة»: لا شكاوى لطلاب الثانوية العامة من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عدم تلقي شكاوى حول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني اليوم، إذ انتهى ثاني أيام الامتحانات وسط حالة من الهدوء والانتظام.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية في البحيرة

وقال «الديب»، إن الطلاب أدوا امتحانات مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية في هدوء ويسر، مشيرا أن الفترة التي سبقت الامتحانات شهدت رفع درجة الاستعداد القصوى والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات.

وشدد وكيل تعليم البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة حتى نهاية الامتحانات 29 أغسطس الجاري، وفقا للجدول المعلن.

وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني للثانوية العامة يبلغ 5465 طالبا وطالبة بواقع 1388 طالبا في الشعبة الأدبية، و3765 طالبا بالشعبة العلمية علوم، و312 طالبا بشعبة علمي رياضة.

تأمين لجان الامتحانات وأوراق الأسئلة

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان، بالإضافة إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات.