إزالة 31 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق 6 مراكز في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم السبت، حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على الزراعات ومخالفات البناء على الفور، كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

تعاون الجهات المعنية لإزالة التعديات

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 31 حالة تعدي بنطاق 6 مراكز على مساحة 4103 م2 عبارة عن إزالة:

- 8 حالات تعدي بمساحة 2055 متر مربع عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الاسمنتيه وأسوار وشدات خشبية بالدلنجات

- 12 حالة تعدي بمساحة 920 متر مربع عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض خارج الحيز العمرانى وشدات خشبية بكفر الدوار

- 4 حالات تعدي بمساحة 358 مترا مربعا عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بإيتاي البارود

- 3 حالات تعدي بمساحة 320 مترا مربعا عبارة عن شدات خشبية خارج الحيز العمراني برشيد.

- حالتي تعدي بمساحة 270 مترا مربعا عبارة عن مبني بالبلوك وشدة خشبية وحديد تسليح استعداد لعمل سمل خرساني بالمحمودية.

- حالتي تعدي في المهد بمساحة 180 مترا مربعا عبارة عن مبنى عشوائي بالطوب الأبيض وشدة خشبية بدون ترخيص بحوش عيسى.