مد فترة التقديم في كليات جامعة الإسكندرية الأهلية.. اعرف الموعد الجديد

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، عن مد فترة التقدم لطلاب شهادة الثانوية العامة حاملي شهادات 2022 / 2023 لمدة أسبوع من الآن، أي حتى يوم 27 أغسطس الجاري.

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية الأهلية، مساء اليوم، فإن قرار مدة التقدم لكليات جامعة الإسكندرية الأهلية جاء نتيجة للإقبال الكبير من الطلاب على برامج وكليات الجامعة في الوقت الراهن.

التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

وأكدت جامعة الإسكندرية الأهلية على أن التقديم للكليات يتم عبر نظامين الأول متمثل في التقديم الورقي لطلاب الشهادات المعادلة بمقر الجامعة الأهلية بأبيس، والثاني عبر رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية من أجل بدء التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وذلك من هنا.

خطوات التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

وبمجرد بدء الدخول إلى رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 يقدم الطالب اجابات على تلك الأسئلة قبل اختيار البرامج الراغب الالتحاق بها، وهي كالتالي:

- اسم الطالب الرباعي باللغة العربية

- الرقم القومي للطالب

- رقم الجلوس في إمتحان الثانوية العامة

- رقم الهاتف المحمول للطالب

- عنوان سكن الطالب حيث يختار محافظة سكنه.

- الاسم الرباعي لولي أمر الطالب

- رقم الهاتف المحمول لولي الأمر

- الرقم القومي لولي أمر الطالب

- صلة قرابة ولي الأمر

- عام الحصول على شهادة الثانوية العامة

- المجموع الكلي لدرجات للطالب مضافاً إليها درجات المستوى الرفيع أو الحافز إن وجدت

- نوع الدراسة