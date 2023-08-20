طرح قطع أراضي الإسكان أمام المواطنين الثلاثاء المقبل

يبدأ الثلاثاء المقبل طرح قطع أراضي الإسكان وعددها 522 قطعة أرض سكنية متنوعة المساحات، وتستمر حتى 12 أكتوبر المقبل، وأوضحت وزارة الإسكان أن الحجز الإلكتروني بشأن قطع أراضي الإسكان بجميع مستوياتها للأفراد سيتم بنظام الطرح الدائم من أجل القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وأشارت الوزارة إلى أن قطع أراضي الإسكان ستكون بمواقع متنوعة ما بين الأكثر تميزا والمميز والمتوسط ومن يرغب في ذلك يمكنه الحجز عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ويتم طرح أراضى الإسكان أمام المواطنين بهدف توفير الأراضي بشكل دائم، وحجز القطعة المراد الحصول عليها.

قيمة جدية الحجز

وفيما يتعلق بقيمة جدية الحجز لقطع أراضي الإسكان فهي ما بين 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، والأولوية تكون لمن يسدد بالدولار.

أماكن قطع أراضى الإسكان

ويشمل طرح قطع أراضي الإسكان 16 مدينة جديدة موزعة على مستوى الجمهورية منها 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة بمدن السادات، برج العرب، طيبة، أسوان، ناصر، غرب قنا، أخميم، و 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن الشروق بالقاهرة، وحدائق أكتوبر، والصالحية، وبرج العرب، والفيوم، وبني سويف، و38 قطعة أرض إسكان بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن القاهرة، والعبور، والمنصورة.

أما حجز قطع أراضي الإسكان يتم من خلال الدخول على الموقع لمشاهدة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط، وعلى المواطن إنشاء حساب جديد، واستيفاء البيانات المطلوبة من الاسم والرقم القومي ورقم المحمول، واختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل لتظهر قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة.