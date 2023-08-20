10 متسابقين و20 سيارة اليوم بسباق مهرجان العلمين الجديدة

استعرض تقرير لبرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، سباق السيارات بمهرجان العلمين الجديدة، ليؤكد القائمون على السباق سعادة المشاركين ونجاح الفعاليات.

اشتراك 20 سيارة اليوم بالسباق

ووفقاً لما قاله المعلق على فعالية سباق السيارات بمهرجان العلمين، الذي أكد على اشتراك 20 سيارة اليوم بـ سباق السيارات بمهرجان العلمين الجديدة، وأن المشتركين لديهم خبرات سابقة في أنواع أخرى من السباقات، وآخرون تعد هذه هي المشاركة الأولى لهم، وبالتالي السباق فرصة للعديد من الأشخاص للمشاركة حتى الهواة منهم وعشاق التجربة والمغامرة.

سباق سيارات مهرجان العلمين الجديدة

وهو ما أكده بدوره حسام جمال، أحد المنظمين لسباق السيارات بمهرجان العلمين، من أنَّ المشاركين في السابق اليوم ساعدوا المنظمين للسباق بشكل كبير من خلال اكتسابهم لخبرة كيفية المشاركة في السبق، كما قال هشام أحمد، أحد المنظمين لسباق السيارات بمهرجان العلمين، إن الـ 10 متسابقين اليوم «كل واحد منهم بيدخل في التراك بتاعه فردي.. والمتسابق يشارك بجولتين في السبق الواحد وبعدها يتم التأهيل والتقييم للمشاركين».