تفاصيل أكبر سباق للسيارات بالشرق الأوسط في العلمين.. ينطلق خلال يومين

سلط برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سي، الضوء على فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث قال مراسل البرنامج، محمد الجباس، إن بالأمس شهد انطلاق البطولة العربية للجودو وسط مشاركة كبيرة وإقبال واسع من قبل زوار المهرجان.

حضور البطولة العربية للجودو

وذكر أن هناك عددا كبيرا جدًا من الحضور والسائحين للبطولة العربية للجودو، مشددًا على أن هناك حفلات غنائية وفعاليات ثقافية مختلفة تقدمها إدارة المهرجان بالعلمين الجديدة.

وأشار إلى أنه من المقرر انطلاق سباق سيارات من أهم سباقات السيارات في الشرق الأوسط، وسينطلق في 18 أغسطس الجاري، وتحديدًا يوم الجمعة، بجانب استعدادات مكثفة للدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما.

وذكر مراسل برنامج من مصر، في العلمين، محمد الجباس، أن الفعاليات التي نظمها المهرجان متنوعة، وتتضمن حفلة للمطرب حكيم، يوم الخميس، والمطربة أنغام يوم الجمعة المقبل.

حفل حكيم بمهرجان العلمين

وفى وقت سابق قال نجم الأغنية الشعبية حكيم إن مهرجان العلمين ولد كبيرا، وإن المهرجان استطاع في وقت وجيز أن يستقطب نجوم الوطن العربي، وهو دليل على قدرة المهرجان في التنظيم والترتيب الجيد.

وروج النجم حكيم لحفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث نشر البرومو الترويجى للحفل، ضمن فعاليات المهرجان المقرر له الخميس المقبل، وسأل جمهوره على الصفحة: "جاهزين لأقوى حفل بالصيف؟"