عقوبة تنظيم سباقات سيارات أو مواكب خاصة دون تصريح.. حبس وغرامة

نص قانون المرور الجديد على عدد من العقوبات الخاصة بالأشخاص الذين يقومون بتنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق، إضافة إلى إقامة مطب صناعي، دون ترخيص.

كما تضمن القانون الجديد عقوبات لمن يقوم بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه دون تصريح مسبق من إدارة المرور، حيث تتسبب تلك الأفعال في تعطيل حركة المرور، وانتشار الفوضى.

عقوبة التسبب في الإضرار بالطريق

ويتعرض الشخص الذي يقوم بتنظيم السباقات أو إنشاء مطب صناعي دون ترخيص للعقاب وفق قانون المرور الجديد، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

ويعاقب القانون أيضاً كل من تسبب في تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أي إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب والتي تتسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام، مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

تفاصيل المادة 19 من القانون

وحظرت المادة 19 من القانون أي إجراء يترتب عليه العبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو أي تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.