الداخلية توضح حقيقة وجود باعة بصحراوي الإسماعيلية يجبرون السيارات على شراء الفاكهة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بوجود بعض الخارجين على القانون على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، يقومون بإيقاف قائدي السيارات عنوة، بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم على طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، لبيع فاكهة لهم.

وبالفحص تبين أن المذكورين من العاملين بمزارع الفاكهة القريبة من الطريق، وأنهم كانوا يقومون بعرض منتجاتهم للبيع، مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة بالطريق المشار إليه بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم، ولم يستدل على كون المذكورين من العناصر الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وصرفهم.