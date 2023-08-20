القبض على 4 أشخاص غسلوا أموالا بـ70 مليون جنيه في الجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالجيزة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

إخفاء مصدر تلك الأموال

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبا.