ضبط 40 ألف كتاب تعليمي دون تصريح في مطبعة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 40 ألف كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون تفويض أو تصريح داخل مطبعة في الجيزة، وذلك بالمخالفة للقانون.

طباعة العديد من الملازم التعليمية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة بطباعة العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ودون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

40600 نسخة من ملازم تعليمية والأغلفة الخاصة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط مالكها، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 40600 نسخة من ملازم تعليمية والأغلفة الخاصة بهم لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي بالمخالفة للقانون، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.