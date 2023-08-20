محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات النهائية بنموذج المنزل البيئي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، أعمال التشطيبات النهائية بنموذج المنزل صديق البيئة الذي تم تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

تركيب وحدة طاقة شمسية لتوفير الطاقة

ووجّه المحافظ بتركيب وحدة طاقة شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة، تماشيًا مع الفكرة العامة للمنزل والتي تعتمد على استخدام مواد بناء بيئية وطاقة نظيفة مستدامة في محافظة الوادي الجديد، كما وجه بزراعة أشجار مثمرة ونخيل بمحيط المنزل يدر عائد اقتصادي على المستفيد من تنفيذ الفكرة.

توصيل شبكات الاتصالات في مبان لجودة شبكات المعلومات

من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال توصيل أحدث شبكات الاتصالات الرئيسية التي تربط بين المباني لضمان جودة شبكات المعلومات، كما شدد على سرعة الانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المسئولة عن توصيل المرافق لمجمع المصالح الحكومية المميكن وهو نموذج مصغر من العاصمة الإدارية الجديدة.