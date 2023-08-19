ورشة تدريبية لتصنيع الكليم والسجاد اليدوي بمراكز شباب الوادي الجديد

انطلقت فعاليات ورشة العمل التدريبية لفن تصنيع الكليم والسجاد اليدوي بأندية الفتاة والمرأة بمركز شباب بشندي بمركز ومدينة بلاط، التابع لإدارة التنمية الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، الجمعة، بمشاركة 10 فتيات من أندية الفتاة والتطوع، وتستمر لمدة يومين حتى 20 أغسطس الجاري.

انطلاق تدريب الحرف اليدوية لتمكين المرأة في الوادي الجديد

وقال بهاء الدين شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تدريب السيدات على أعمال النول اليدوي لصناعة الكليم والسجاد، الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وإتاحة الفرصة لبدء مشروعات صغيرة، لخلق فرص عمل حقيقية، تقدمها وزارة الشباب، ضمن البرامج التدريبية المتنوعة، منها التدريب الحرفي بمراكز الشباب لنشر ثقافة العمل الحر، وتبني توجه إعادة إحياء المهن التراثية والحرفية.

مناخ مناسب للأجيال القادمة

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن الورش الفنية تعد مناخا مناسبا لتعريف الجيل الحالي والأجيال المقبلة، بفنون مصر التراثية الأصيلة مثل صناعة الكليم اليدوي والمنسوجات المصنعة على النول على أيدي صناع محترفين.