تعليم الوادي الجديد: مواصلة عقد اختبارات القبول بمدرسة we التكنولوجيا

استأنفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اختبارات القبول لدى الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بمقر مدرسة we بمدينة الخارجة بجوار إدارة الخارجة التعليمية، والتي تجري الاختبارات الإلكترونية.

إجراء اختبارات القبول مدرسة we

وأكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تجري حالياً مواصلة إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية لاختيار دفعة جديدة للعام الدراسى 2023 - 2024 م.

لجان متخصصة لإجراء اختبارات للمتقدمين لمدرسة we

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن يتم التقييم من خلال اللجان المختصة من وزارة التربية والتعليم وشركة WE للاتصالات للطلاب المتقدمين على مستوى المراكز الخمس واختيار العدد المطلوب وبما يضمن الشفافية والحياد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إلى أنه يجرى عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين من مركزي الخارجة وباريس بمقر المدرسة بمدينة الخارجة فيما يجرى عقد اختبارات المتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وباريس بمقر مركز التطوير التكنولوجى بإدارة الداخلة التعليمية.