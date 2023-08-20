رفع 2650 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عدة حملات نظافة مكبرة على مدار اليوم أسفرت عن رفع 2650 طن قمامة ومخلفات من المقالب الوسيطة لمصانع التدوير.

حملات نظافة في البحيرة

وجرى خلال الحملات متابعة تنسيق وزراعة الأشجار و تهذيب وقص الأشجار التي تحجب الرؤية على جوانب الطرق، وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أعمال رى الأشجار المزروعة وقص و سعف النخيل بمدخل المدينة لإضفاء المظهر الجمالى للمداخل الرئيسية والطرق والشوارع.

وبمركز ومدينه إيتاي البارود تم متابعة أعمال ري الحدائق ونظافة وتقليم الأشجار للارتقاء بالمظهر العام بمدخل المدينة.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات أعمال التشجير من قص وتقليم الأشجار وري المزروعات بالميادين وبمداخل ومخارج المدينة.

توجيهات بتكثيف حملات النظافة

ومن جانبها شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تنفيذ حملات النظافة بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك فضلاً عن استمرار أعمال تشجير الشوارع والميادين بالقرى للحصول على مظهر حضاري وجَمالي لائق.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف حملات إزالة القمامة والمخلفات والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها من خلال نقلها من المحطات الوسيطة ومتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال زيادة المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.