استشاري جلدية: 169 مليار دولار قيمة تجارة مستحضرات التجميل بأمريكا

كشف الدكتور حسن الفكهاني، استشاري الأمراض الجلدية بجامعة المنيا وعضو اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة، أن إجمالي تجارة مستحضرات التجميل ارتفعت لـ 169 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا: «لا يوجد لها أي رقابة على مستحضرات التجميل، أو جهة في العالم قادرة على الرقابة عليها».

«الفكهاني»: مواد مسرطنة بعدد كبير من مستحضرات التجميل

وأضاف «الفكهاني» خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ هناك عددا كبيرا من مستحضرات التجميل تتضمن موادا مسرطنة وللأسف لا يوجد جهة عالمية قادرة على مراقبة مستحضرات التجميل.

مشكلات مستحضرات التجميل

وشدد على أن مشكلات مستحضرات التجميل معقدة جدًا، فهناك أكثر من 13 مستحضر تم منعهم مؤخرًا في أوروبا وأمريكا، وهناك قائمة بالمستحضرات الممنوعة.

كما كشف أن رائحة مستحضرات التجميل، قد تتضمن مستحضرات مسرطنة، شركات التجميل قادرة على التلاعب للبيع، وهناك استنزاف لمستحضرات التجميل لصحة المواطنين عالميًا، مضيفًا: «هنا نتحدث عن شركات عالمية معترف بها ولها اسم كبير.. وللأسف هناك شركات تحت السلم في مصر وخارجها».

وحذر من مستحضرات التجميل التي تباع على الأرصفة، وشركات التجميل «تحت السلم»، مضيفًا: «بالتاكيد الشركات العالمية مش هتبيع منتجاتها بالأرقام دي على الرصيف، وكل شركة لها مستورد معين وطريقة معينة للتجارة».

«الجمال المسموم».. استشاري جلدية يحذر من المخاطر الصحية لمواد التجميل

وحذر من خلطات التجميل، قائلًا: «هناك ما يسمى الخلطة الرباعية تتضمن كريمات تفتيح عنيفة جدًا وعليها كورتيزون ويتسبب في تليف الجلد بالكامل، ويجب أن يأخذ العلم مجراه المناسب ، وبالنسبة لمواد التجميل بحاجة لنظام دولي للسيطرة عليها».

كما حذر من أن فرشة التجميل للميكب قادرة عل نقل العدوى بشكل خطير، حيث تنقل الخلايا والفيروسات من مكان لمكان، ولذا يجب عدم تعدد مستخدمي الميكب لتجنب نقل العدوى.

وحذر من صبغات الشعر حيث تتسبب في سرطان المبايض والرحم والثدي، وتليف في فروة الرأس، نتيجة الالتهاب المزمن بعد الصبغة، مضيفًا «الحنة المادة الآمنة الوحيدة لصباغة الشعر».