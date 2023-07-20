تشميع مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل دون ترخيص في أسوان

نظمت محافظة أسوان حملة مكبرة للمرور والتفتيش على عدد من المحال والكيانات التجارية، وتمكنت من تشميع مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص، تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

واستكمل جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومفتشي مديرية الشؤون الصحية حملاته المكبرة، التي استهدفت ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

ضبط وإعدام 1200 علبة مستحضرات تجميل

أسفرت الحملة إلى ضبط وإعدام 1200 علبة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وبدون بيانات، وضبط 185 كيلوجراما أغذية منتهية الصلاحية، وضبط عدد 28 لتر خل مغشوش، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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