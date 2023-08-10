تفاصيل التقدم لدبلومة مستحضرات التجميل بـ«صيدلة بني سويف»

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة بني سويف عن فتح باب التقدم لدبلومة مستحضرات التجميل للعام الجامعي 2023 / 2024، مشيرة إلى أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة لمدة فصلين دراسيين لمدة عام ميلادي.

دبلومة مستحضرات التجميل

وأعلنت الكلية وفق تقرير صادر عنها، إلى أنه يشترط للحصول على الدبلومة، أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة، لافتا إلى أن مستندات التقديم تتمثل فيما يلي:

- استمارة التقدم للدراسات العليا.

- صورة البطاقة الشخصية 6 صور شخصية.

- أصل شهادة البكالوريوس.

- أصل بيان الدرجات .

- أصل شهادة الميلاد.

- موافقة جهة العمل.

- الموقف من التجنيد (للذكور).

دبلومة مراقبة وتأكيد الجودة

كما أعلنت كلية الصيدلة بجامعة بنى سويف عن دبلومة مراقبة وتأكيد الجودة للعام الاكاديمي 2023-2024، لافتا إلى أنه يشترط الحصول على البكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة ، ونكون الدراسة لمدة فصليين دراسيين لمدة عام كامل.

مستندات التقدم للدبلومة

- صوره البطاقة.

- 6 صور شخصي.

- أصل شهادة البكالوريوس أصل شهاده الميلاد أصل بيان درجات.

- موافقة جهة العمل.

الموقف من التجنيد (للذكور) سحب استمارة التقدم للدراسات العليا.