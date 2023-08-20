جمال شعبان: فقدان عزيز بطريقة فجائية قد يؤدي للإصابة بمتلازمة القلب المنكسر

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن التعريف الطبي لمصطلح «متلازمة»، هو مجموعة من الأعراض تشترك مع بعضها لتظهر مرضا معينا.

جاء ذلك، خلال حديثه عن مصطلح «متلازمة القلب المنكسر»، مثل غضب شديد، أو خبر صادم، أو فقدان عزيز بطريقة فجائية، وبخاصة لدى السيدات في مقتبل أعمارهن، أي في الثلاثينيات، حيث ينتج عن هذا الأمر أوجاعا شديدة جدا في الصدر أو القلب.

تشخيص خادع في البداية

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» على قناة cbc، من تقديم الإعلامي جابر القرموطي: «في البداية يتم التشخيص ذبحة صدرية، ورسم القلب قد يكشف عن جلطة في الشريان التاجي، وعند القسطرة نجد أن الشرايين مفتوحة، وعند عمل موجات صوتية أو حقن عضلة البطين الأيسر نجد اعتلالا نتيجة الضغط النفسي والعصبي وهو ما يسمى بمتلازمة القلب المنكسر».

طريقة توظيف خلية الغضب في الإطار السليم

وشدد، على أنه يجب توظيف خلية الغضب في الإطار السليم، وتحويل الطاقة السلبية لطاقة إيجابية، محذرًا من الحزن واليأس يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ولفت، إلى وجود 9 مليارات خلية تكون القلب، من شرايين وخلايا كهربائية وغيرها، وعندما يتلقى الإنسان خبرا صادما يحدث تدفقا وعاصفة من هرمون الغضب، وقد يؤدي إلى تقلص مؤقت للشريان التاجي، وقد ينتج عنه شلل مؤقت في عضلة القلب، وهذا الشلل أو الاعتلال المؤقت قد يكون قاتلًا، مشيرًا إلى أن تأثر القلب بالمشاعر السلبية حقيقية علمية، والقلب المكسور وصف حقيقي واسم علمي لمرض موجود، ويجب الوقاية منه.