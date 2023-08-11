جابر القرموطي عن مهرجان العلمين: يجمع جمال المكان والأمل والسعادة

أثنى الإعلامي جابر القرموطي على الحفلات التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأهمها حفلات الموسيقار عمر خيرت وبهاء سلطان وكارول سماحة.

غالبية المصريين يتفقون على جمال وقوة وتأثير موسيقى عمر خيرت

ووصف القرموطي خلال حلقة برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» الموسيقار عمر خيرت بالعالمي مؤكدًا أن غالبية المصريين يتفقون على جمال وقوة وتأثير موسيقى عمر خيرت مشيرًا إلى أن عمر خيرت الذي يعزف الموسيقي منذ أكثر من 60 عاما تحول من مجرد عازف لأيقونة وأننا سعداء لأن لدينا موسيقار بحجمه.

جمال العلمين الجديدة

وأشار القرموطي أن الحاضرين في مهرجان العلمين يتمتعون بكل الجمال الموجود والأداء الموسيقي الموجود في العلمين الجديدة معتبرًا أن مهرجان العلمين يجمع جمال المكان وجمال المحتوى الذي يقدم خلال فعاليات المهرجان مؤكدًا أن هذه الأحداث تعطي الأمل والسعادة والطاقة.